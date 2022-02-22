/680996/في-أول-أعماله-حمد-إبراهيم-يعلن-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-الجونة-بالدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة فريقه الأولي استعدادًا لمواجهة الجونة مساء غدا الأربعاء علي ملعب الدراويش، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنضم الفلسطيني خالد النبريصي إلي القائمة لأول مرة منذ ارتداء قميص الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بجانب عودة الدولي باهر المحمدي وجان موريل بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، في حين غاب استمر غياب محمد فوزي ومحمد الشامي.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة:

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم: "أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان في حراسة المرمي عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وجان موريل في خط الوسط وكارميلو ألجاراناز ودييجو فرناندو ووجيه عبد الحكيم وخالد النبريصي في خط الهجوم".

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة ستكون الأولي للجهاز الفني الجديد بقيادة حمد إبراهيم مديرًا فنيًا والدكتور عطيه السيد مدربًا عامًا وأحمد سمير فرج مدربًا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.

بيراميدز يوجه الشكر لحمد إبراهيم

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد لإستقالته من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق"

رسميًا.. حمد إبراهيم مدير فني لـ الإسماعيلي خلفاً لخوان براون

أنهي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات الإتفاق بشكل رسمي مع حمد إبراهيم لتوليه منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين ونصف، وذلك خلفًا للأرجنتيني خوان براون.

واستقر أعضاء مجلس الإدارة علي إسناد المهمة إلي ” حمد إبراهيم ” نظرًا لمعرفته بشكل كبير بقدرات وإمكانيات اللاعبين الحاليين، بعدما كان مساعدا لإيهاب جلال خلال منافسات الموسم الماضي فضلًا عن خبراته الفنية علي الصعيد التدريبي والتي اكتسبها خلال مسيرته التدريبية الطويلة بجانب عمله في مثل تلك الظروف ونجاحه في تحقيق نتائج مميزة.