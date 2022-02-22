عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اجتماعاً موسعاً مع الدكتور هشام ابو زيد وزير النقل السودانى وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق فى مجال الطيران المدنى ، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ومحمد الياس سفير السودان بالقاهرة وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى لشئون الدولية والإعلام والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية واللواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية .
وفي بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدنى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والفعال مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى مع دولة السودان ، كما ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك وبخاصة فى مجالات الصيانة والتدريب والبنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والشحن الجوي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية.
من جانبه أعرب وزير النقل السودانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بمكانة مصر فى صناعة النقل الجوى ودورها الهام فى تنمية قطاع الطيران المدنى داخل القارة الافريقية، معرباً عن تقديره للجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى لدولة السودان فى مجال النقل الجوى ، متطلعاً إلى مزيد من التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات الهامة فى مجال النقل الجوى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران يلتقى وزير النقل السودانى لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.