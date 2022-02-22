عاجل- السيسى: مصر تطلع إلى تطوير التعاون مع الكويت اقتصاديا واستراتيجيا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلاً عن التشابك الاجتماعى والثقافى الممتد.

وأكد تطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادى والتعاون الاستراتيجى، خصوصا فى ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التى تموج بها المنطقة.

ورحب رئيس الوزراء الكويتى بالرئيس ضيفًا عزيزًا على الكويت، مؤكدًا عمق الروابط التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، فى ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكويتية، إذ تم التوافق على أن تركز اعمال اللجنة فى اجتماعاتها المقبلة على تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.