لقاء الأشقاء.. حديث ودى يجمع الرئيس السيسى وأمير الكويت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت صحيفة الراى الكويتية فيديو جمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالرئيس عبدالفتاح السيسى وهما يتبادلان الأحاديث الودية الطيبة التى عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها بين الكويت ومصر على كل الأصعدة.. إذ أكد الشيخ نواف الأحمد أن الشعب المصرى وقف ببطولة إلى جانب أشقائه الكويتيين وقت الأزمات.

واستعراض اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون المثمر بينهما فى مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة فى إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة.

ووصل، اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والوفد الرسمى المرافق له فى زيارة رسمية للكويت، وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.