محافظ المنيا: الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها

جدة - نرمين السيد - ناقش أسامة القاضى، محافظ المنيا، عددا من التظلمات المقدمة من المواطنين على أسعار البيع التى تم تقديرها لأراضى أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء رضا اسماعيل رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة. واستجاب المحافظ، خلال الاجتماع لعدد من التظلمات وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لعدد من المواطنين بمراكز المحافظة المختلفة. وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة.

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