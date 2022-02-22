جامعة بنها تُنظم أول هاكاثون مصرى عن المدن الذكية

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة بنها برئاسة جمال سوسة، أول هاكاثون مصرى على مستوى الدولة، عن المدن الذكية، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعة بنها وإحدى الشركات، وبمشاركة جميع الجامعات المصرية.





ويأتى إقامة هذا الهاكاثون من مُنطلق الإيمان بدور التعليم العالى والبحث العلمى فى دعم التحول الرقمى، كذلك السعى الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمى قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، فضلًا عن تعزيز وتحفيز الشباب من المُبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى؛ لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التى تُساهم فى تحسين مستوى المدن، وكذلك الحرص على المُساهمة فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية فى مصر.

وسوف يشهد الهاكاثون تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية للعمل على إيجاد حلول مُبتكرة فى مجالات مختلفة، وهى: المبانى الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل / المرور الذكى، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكى، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس / الجامعات الذكية.

ومن المقرر أن يتم تأهيل الفرق المُشاركة من خلال ندوات عبر الإنترنت، مُقدمة من خبراء الشركة، ومن أساتذة الجامعات لمدة أسبوع، كما سيتم تقديم تدريب عملى للفرق المؤهلة فى مراكز الإبداع ومعامل إنترنت الأشياء المنتشرة فى الجامعات المصرية، وأخيرًا سيتم استضافة الفرق المؤهلة لمدة ثلاثة أيام فى جامعة بنها، وسيتم تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد اللازم لهم، لبناء وتطوير نماذج أولية من ابتكاراتهم، على أن يتم تقييم النماذج الأولية من قبل خبراء متخصصون وإعلان النتائج وتسليم الجوائز فى اليوم الثالث.

جدير بالذكر أن الفائزين فى الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالى 100 ألف جنيه مصرى مُقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مُقدمة من الشركة، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم بالجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الهاكاثون هو عبارة عن حدث يجتمع فيه المبرمجون للكمبيوتر لتطوير البرمجيات، حيث يتشاركون بشكل مكثّف فى تطوير مشاريع برمجية "سوفت وير"، كما توجد أيضًا فعاليات تضم مشاريع تطوير "الهارد وير"، ويستمر الهاكاثون عادة يوم واحد وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل، وتستهدف بعض الهاكاثونات الأغراض التعليمية أو الاجتماعية، فيما يهدف بعضها لإنشاء برمجيات قابلة للاستخدام، ولكل هاكاثون غرض محدد قد يتضمن لغة البرمجة المستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيقات.