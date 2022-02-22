عاجل- السيسى: استقرار الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى شكر أمير دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية الشقيقة فى مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن الرئيس مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة.

ورحب الأمير نواف الصباح بالرئيس فى الكويت، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، ومعربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتى على كافة الأصعدة، فضلا عن إسهام الجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالكويت فى مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائى الراسخة مع مصر فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير نواف الصباح الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائى بينهما، خصوصا فى ظل قرب انعقاد الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة المصرية الكويتية فى القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين.

كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمى، إذ تم التأكيد فى هذا الاطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التى تواجهها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها فى العيش فى سلام واستقرار.