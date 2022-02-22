حياة كريمة.. وثيقة تأمين بـ 200 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمصانع الطوب

جدة - نرمين السيد - وذلك لإدراج العمال ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلى لهم ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أصدر الوزير توجيهات للمديرية بالانتقال الفورى إلى مصنع الطوب الطفلى بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر لمعرفة أسباب سقوط مدخنة المصنع على 9 من العاملين بالمصنع، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

وقدم الوزير خالص العزاء لأسر العمال المتوفين، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأعرب عن تمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدا أن الوزارة والمديريات التابعة لها هذه الأسر تقدم كامل المساعدة والدعم للعمال فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرا عاجلا بذلك من أحمد القللى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه تم الانتقال الفورى بفريق عمل لمكان الحادث، لإجراء المعاينة على الطبيعة والإطلاع على تقارير الشرطة والمستشفيات، وتبين أن صاحب المصنع أيمن فتحى على الدسوقى، وإبراهيم فوزى إبراهيم، قاما بتشغيل عمالة غير منتظمة بدون الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وأوضح التقرير أنه تبين سقوط مدخنة المصنع على العاملين به نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة، وذلك بسبب الرياح والأمطار والبرق التى حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأن إهمال التعليمات نتج عنه وفاة 4 عمال تحت الأنقاض وهم: أحمد عبد الله محمد الحفناوى، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبد الحى سليمان، وسحر سمير احمد القبانى، من العمالة غير المنتظمة بالمصنع.

كما تبين إصابة 5 عمال آخرين ومازالوا بالمستشفى وهم: خالد أحمد شعبان الطنطاوى، وعمرو رزق سليمان، ورضا عبد الهادى عثمان، وأحمد محمد شحاتة، وخالد كمال، ووجه وزير القوى العاملة مدير المديرية بسرعة صرف إعانة الوفاة لأسر المتوفين، وكذا صرف إعانات عاجلة للمصابين من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالمديرية.

وكشف التقرير عن أنه تم التفتيش على المنشأة بواسطة إدارة السلامة والصحة المهنية فى 20 فبراير 2022 وتبين وجود عدد من المخالفات تمثلت فى ضرورة استخراج تقرير حماية مدنية حديث يفيد بأن المنشأة مؤمنة ضد أخطار الحريق، وضرورة توفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من المخاطر الفيزيائية المتمثلة فى سلامة الوصلات الكهربائية وتأمينها.

وتوفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من المخاطر الميكانيكية المتمثلة فى سلامة المدخنة وفرن الحريق، وسلامة كافة المعدات والماكينات، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال وتدريبهم والتزامهم بارتدائها، وإعداد خطة طوارئ، والإخلاء وتدريب العاملين عليها وتكون قابلة للتطبيق، كذلك ضرورة تقديم ما يفيد توقيع الكشف الطبى الدورى على العمال من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأسفر التفتيش عن تحرير محضر سلامة رقم 76029 للمنشأة بتاريخ 20 فبراير 2022، ومحضر عدم إبلاغ عن الحادث رقم 76030 بنفس التاريخ، فضلاً عن أنه تم التفتيش على المنشأة بواسطة مكتب التفتيش العمالى وتم تحرير محضر بالمخالفة للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى 162 لسنة 2019.

وذكر التقرير، أنه سبق وتم التفتيش على المنشأة بتاريخ 19 يناير 2020 وتبين وجود مخالفات خاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر رقم 336743.