/680998/مسئول-بحديقة-الحيوانات-الجيزة-عن-زيادة-سعر-التذاكر-الحيوانات-عايزة-يوم-أجازة

نفي د محمد رجائى رئيس الادارة المركزيه خلال مداخله هاتفيه عبر قناه اكسترا نيوز عن زيادة اسعار تذاكر الدخول لحديقه الحيوان الى 65 جنيه ومؤكدا ان سعر التذكرة هو خمسه جنيه للفرد و مجانية للاطفال اقل من خمس سنوات طوال ايام الاسبوع.

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واكد ان الحيوانات تحتاج الى يوم راحه وفى نفس الوقت نسعي لعمل خطه الوقايه وتحصينات اذا كان هناك امراض وبائيه او خلاف ذلك.

واضاف د محمد رجائى، ان وزارة الزراعه مهتمه بتطوير الحديقة وفى دعم كبير جدا من استكمال المجموعه الحيوانيه، مشيرا إلى تقديم مختلف الانشطه داخل الحديقه ولكن فى تطوير للحديقة تطوير شامل فى اسلوب العرض والبنيه التحتيه.

مسئول بحديقة الحيوانات الجيزة عن زيادة سعر التذاكر:« الحيوانات عايزة يوم أجازة»

ونوه رئيس الادارة المركزيه لحدائق الحيوان ان هناك تطوير مقدم كامل للحديقه للحفاظ على الحيوان من اى سلوك خاطىء للزائر ولديهم الوعى والكفاءة للحفاظ على الحيوان مضيفا ان الفريق الطبي لحديقة الحيوان بيوفر الرعايه الشامله للحيوان ومؤكدا ان الفريق الطبي بيخفف الالم عن الحيوان بمباشرة الادويه والاغذيه الصحيه.

واضاف ان هناك خطه تطوير قادمة شامله لتغيير اسلوب العرض ومن خلالها بنشتغل لانضمامنا للاتحاد الدولى