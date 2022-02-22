وزير المالية يدافع عن تعديلات التصرفات العقارية بعد الهجوم والرفض النيابى..نستهدف منها 9مليار جنيه لصالح الموازنة  وتحصيلها من البائع وليس المشترى

/680989/وزير-المالية-يدافع-عن-تعديلات-التصرفات-العقارية-بعد-الهجوم-والرفض-النيابىنستهدف-منها-9مليار-جنيه-لصالح-الموازنة- وتحصيلها-من-البائع-وليس-المشترى

دافع د. محمد معطي وزير المالية عن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية، أما الهجوم والرفض النيابى وإعادة النظر بها، مؤكدا أن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 : 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

دوت الخليج

قانون الضريبة على الدخل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل والخاص بالتصرفات العقارية.

وقال وزير المالية: الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع الذي قبض.

وأوضح معيط، أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري تصل إلى 6 ملايين عقد، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا.

وتوقع وزير المالية زيادة حصيلة التسجيل العقاري بعد تعديلات القانون أكثر من 9 مليارات جنيه، مؤكدا أنه يعد مصدر دخل هام للخرانة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5 %. وأعلن الوزير إنشاء وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع.

دافع د. محمد معطي وزير المالية عن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية، أما الهجوم والرفض النيابى وإعادة النظر بها، مؤكدا أن الشهر العقاري يرسل للوزارة ما يقرب من 500 : 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوازرة بتحصيل نسبة ال 2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

وقال وزير المالية: الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى الشهر العقاري، مؤكدا أنه فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع الذي قبض.

وأوض مع البائع.