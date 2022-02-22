/680987/اول-تحرك-برلماني-لتحويل-مدينة-رشيد-مدينة-ذات-طابع-خاص-ومتحف-اسلامي-مفتوح

تحيا مصر

حيث اوضح الجاهل أن مدينة رشيد المدينة الأولى بعد القاهرة التى ما زالت تحتفظ نسبيًا فى بعض أجزائها بطابعها المعمارى، وذلك بما تحتويه من آثار إسلامية قائمة ترجع إلى العصر العثمانى، كما تضم المحافظة 12 مسجدا أثريا .

اول تحرك برلماني لتحويل مدينة رشيد مدينة ذات طابع خاص ومتحف اسلامي مفتوح طبقا لتوصيات الرئيس السيسي

واوضح عضو مجلس النواب أنه وأثناء فعاليات المؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية في يونيو ٢٠١٧، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيهاته بالاهتمام بمدينة رشيد، وتحويلها الى متحف مفتوح بهدف إحياء وتطوير المدينة أثريا لما تملكه من معايير دولية تؤهلها للتسجيل في قائمة التراث العالمى لليونسكو، خاصة أنها في قائمتها التمهيدية منذ نحو عام 18 عاما، إلى جانب تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، الا ان كل ذلك توقف، ولم يتم الى الان تنفيذ هذه الرؤي والتوجيهات الرئاسية، مما دفعنا للتقدم بمقترحنا هذا.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتحويل مدينة رشيد الي مدينة ذات طابع خاص، واعتبار مدينة رشيد متحفا مفتوحا للاثار الإسلامية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.