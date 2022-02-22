/680982/من-النظرة-الأولى-وحتى-الطلاق-قصة-حب-ياسمين-رئيس-وهادي-الباجوري

«الحب من أول نظرة»، هي مقولة تنطبق على العلاقة العاطفية التي جمعت بين الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري، والتي كُللت بزواجهما، لكنه لم يدم طويلًا، إذ انفصل الثنائي اليوم بعد زيجة استمرت قرابة الـ 12 عام.

وفي هذا الصدد يرصد لكم موقع دوت الخليج قصة حب الفنانة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري.

أول لقاء جمع الثنائي

وقعا الثنائي ياسمين وهادي في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل «عرض خاص»، حيث كان هو مخرج العمل واختارها حينها لتصير من ضمن الوجوه الجديدة التي تشارك به.

تجاهل مشاعر الحب

تحركت مشاعر الثنائي منذ اللحظة الأول وبدأت علامات الحب تظهر عليهما، لكنهما لم يصارحا بعضهما في ذلك الوقت وقطعت بينهم المسافات لمدة 6 سنوات، حتى عاد والتقيا من جديد.

و تحدثت ياسمين رئيس على ذلك الأمر قائلة: "من أول مرة شوفته قلت لنفسي هاكون زوجة للراجل دا.. أنا أول مرة شوفته فيها حبيته عشان عجبني مع إني مكانش فيه بينا حاجة".

لحظة الاعتراف

وأضافت: "صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً قاربت الست سنوات وقلت له أنا عارفة إني هتجوزك".

المرور بمراحل الحب السبع

وقالت ياسمين إنها مرت بمراحل الحب السبع معه التي ناقشها فيلم «هيبتا» وهي البداية واللقاء الأول والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب ثمّ قرار الإرتباط وأخيراً الـ «هيبتا» أي الحب الدائم.

وكشف الباجوري عن أكثر شئ جذبه لياسمين، وهو شخصيتها القوية وطريقة تفكيرها المميزة الخاصة بها وحدها والتي لا تشبه أي شخص آخر.

زواج لمدة 12 عام

ارتبط الثنائي عاطفيًا لمدة 3 سنوات وذلك قبل أن يقررا الزواج عام 2010، واتفقا على تأجيل الإنجاب حتى يستمتعا بحياتهما دون أعباء.

رزقهما بأول مولود

ومن ثم، قررا الثنائي بعد 4 سنوات من الزواج إنجاب طفلهما الأول و الوحيد «سليم».

الانفصال

ولكن لم تدم تلك العشرة طويلًا مثلما أعلنت الفنانة ياسمين رئيس في بيان انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في أن تُقبل زوجته بأعمالها الفنية.

فكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم" .

ترتيب ياسمين رئيس في زيجات الباجوري

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس ليست الزوجة الأولى للباجوري بل هي الزيجة الثالثة في حياة الباجوري، فتزوج للمرة الأول بالفنانة الأردنية فيدرا والتي كانت أرملة شقيقه الراحل سامح الباجوري ثم انفصلا بعد عامين.

ومن بعدها تزوج بالفنانة المعتزلة حنان ترك، لكن زواجهما دام لفترة قصيرة حتى انفصلا في هدوء تام.