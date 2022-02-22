سفير إسبانيا يزور أسوان لحضور احتفالية مهرجان أفلام المرأة

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة، سيعقد السفير، اجتماعا مع محافظ المدينة، لبحث مشروعات التعاون فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن برنامج زيارة سفير، لقاء مع رئيس جامعة أسوان، الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان، ومن المقرر أن يدشنا احتفالية "يوم إسبانيا" بالجامعة، بمشاركة المعلمين والطلاب من قسم اللغة الإسبانية فى تنظيم فعالياتها وقد تأسس قسم اللغة الإسبانية بجامعة أسوان عام 2012 ، ويقوم بتعليم اللغة والثقافة الإسبانية لمئات الطلاب كل عام.

وبقرب نهاية الزيارة سيقوم السفير بزيارة متحف النوبة حيث سيلتقى بالدكتور أحمد غنيم، ويتفقد معرض أعمال بعثة قبة الهوا الأثرية التابعة لجامعة جيان الإسبانية، و سوف يرافقه خلال تلك الزيارة مدير البعثة الدكتور أليخاندرو خيمينيث.

يشار إلى أن أعمال البعثة الإسبانية بدأت عام 2008 ، للدراسة والتنقيب فى الموقع الأثرى QH33 فى منطقة قبة الهوا الواقعة مقابل مدينة أسوان الجديدة، واكتشف أثناء مواسم التنقيب المختلفة لتلك البعثة نحو 60 مقبرة منحوتة فى صخرة الهضبة، بعضها لم تجرى أبحاث حوله من قبل.، تتيح لنا المعلومات التى قدمتها هذه الأعمال التعرف على مزيد من التفاصيل عن الأسرة الحاكمة فى منطقة الفنتين خلال تلك الحقبة الزمنية. ومن المقرر أن يستمر هذا المعرض حتى عام 2023 بمتحف النوبة بأسوان.

وأخيراً، سيحضر السفير الإسبانى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة حيث سيتعرض 3 أفلام من إنتاج إسبانى: الفيلم الروائى (الكوكب) "El Planeta" للمخرجة أماليا أولمان، والفيلم القصير "Xoves de Comadres" ("الفتاة التى تأتى أيام الخميس") للمخرجة ناوومى شانتادا، و فيلم (الصماء) " Sorda " من إخراج نوريا مونيوث أورتين وإيفا ليبرتاد. يعد هذا المهرجان بمثابة دفعة مهمة لإبداع المرأة، سواء كصانعات الأفلام أو فنانات.

وصرح السفير رامون خيل كاساريس قبل بدء رحلته، بأن "مدينة أسوان هى مدينة مصرية ذات جاذبية هائلة والتى سوف أحب أن أعود إليها دائمًا، سيكون شرف لى لقاء المحافظ، و تعزيز الروابط الثقافية التى توحدنا بهذه المنطقة الجميلة من مصر والتى تتمثل فى تدريس الثقافة واللغة الإسبانية فى الجامعة من ناحية، والتعاون فى مجال البحث و التنقيب الأثرى الإسبانى المصرى من ناحية أخرى، و ذلك بفضل بعثة قبة الهوا الأثرية التابعة لجامعة جيان الإسبانية".