رصدها القمر الصناعى.. الجيزة تزيل 31 حالة بناء وتعد على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار تكليفات مشددة من أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية بتنفيذ 20 قرار إزالة واسترداد أراضى أملاك الدولة على مساحة 25175م2 وذلك فى إطار الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية وشملت التعديات التى تم إزالتها بقرية منديشة ومنطقة مثلث العجوز إزالة أسوار من بلوك الحجر الجير ومنشآت وغرف غير مسقوفة غير مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بجريد النخيل والخشب.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز أطفيح بحملة إزالة تعديات على الأراضى ولاية الرى حرم الترعة البرمبليه بعدد 5 حالات بمساحة 1500م عبارة عن مزروعات ومبانى مخالفة.

وواصلت محافظة الجيزة، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة (1255م2) بمدينة الحوامدية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.