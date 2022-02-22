عاجل- السيسى مهنئا السعودية بـ«يوم التأسيس»: يعبر عن عمق تاريخى للمملكة

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جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قائلا:
"أتقدم بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودى الشقيق، بمناسبة "يوم التأسيس" الذى يعبر بصدق عن العمق التاريخى للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التى شهدتها على جميع المستويات فى ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية، قادة وشعبا، الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم".
وفى سياق منفصل، يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة الكويت فى إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.
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