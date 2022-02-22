عاجل.. الرئيس السيسى: مصر والكويت مصير ومستقبل واحد

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالشكر على حسن الاستقبال كرم الضيافة، مؤكدًا خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى الكويتى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى، وركن رئيسى من أولويات وثوابت السياسة المصرية.

من جانبه، رحب ولى العهد الكويتى بالرئيس، مؤكدًا التقدير والمودة التى تكنها دولة الكويت لمصر قيادةً وشعباً فى ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التى تجمع بين البلدين، فضلاً عن الدور الهام للجالية المصرية فى عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين، ومن ثم حرص الجانب الكويتى على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا، ومثمناً فى هذا الإطار دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بأواصر العمل العربى المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار فى بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمى واستقرار الدول والشعوب العربية.