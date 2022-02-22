رئيس صناعة عمان: تعلمنا جميعا على يد المصريين دراسيا ونحتاج للتعلم اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - افتتح المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، المقر الجديد لجمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين بالقاهرة، وذلك بحضور النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ومحمد محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، فضلًا عن ممثلى الجالية المصرية بسلطنة عُمان.





وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الهدف الرئيسى من تدشين الجمعية هو السعى نحو زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين ليتناسب مع قوة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن جهودًا كبيرة سيتم بذلها خلال الفترة المقبلة لدعم جهود القطاع الخاص بكلا البلدين لتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية تجاريًا واستثماريًا.

وأشار "آل صالح"، إلى أن من المهام الرئيسة لجمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين العمل الدائم على إبراز المعوقات التى تواجه رجال الأعمال بالدولتين والعمل على حلها مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان اتخذت خلال الأونة الأخيرة حزمة قرارات من شأنها التيسير على دخول المستثمرين الأجانب وفى مقدمتهم رجال الأعمال المصريين وأبرزها إمكانية العمل من دون وجود كفيل عُمانى لرؤوس الأموال.

وكشف رئيس الغرفة العُمانية، أن ما يعمل عليه حاليًا بالتنسيق مع وزارتى التجارة بالبلدين السعى تجاه توحيد المواصفات العربية بما يعزز تدفق البضائع بين الجانبين، مؤكدًا أن 500 مليون دولار وهو حجم التبادل التجارى الحالى بين البلدين، هو رقم هذيل جدًا إذا ما قورن بقوة العلاقات التاريخية وما تملكه الدولتين من مؤهلات اقتصادية واعدة.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عُمان 500 مليون دولار، فى حين هناك استثمارات مصرية تم ضخها بسلطنة عُمان قيمتها 680 مليون دولار من خلال 142 شركة بمجالات البنية التحتية والاستثمار العقارى، وفى المقابل تبلغ الاستثمارات العُمانية فى مصر 77.5 مليون دولار من خلال 92 شركة تعمل بمجالات الصناعة والزراعة والسياحة والإنشاءات.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، على سعيه الدائم للاستفادة من الخبرات المصرية فى كافة المجالات الاقتصادية وذلك استكمالًا لما قامت به مصر فى تأهيل النشء العُمانى من خلال المُدرسين المصريين الذين أثروا بشكل كبير فى مسيرة التنمية العُمانية، قائلًا: "تعملنا جميعًا على يد المصريين دراسيًا ونحتاج للتعلم أكثر اقتصاديًا"، كاشفًا عن طرح 4 مناطق صناعية جديدة بالسلطنة تحتاج بلا شك لخبرات المصريين ولا سيما رجال القطاع الخاص فى مختلف المجالات، ومعلنًا أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع دورى مع المستثمرين المصريين بمقر غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان للعمل على تذليل أية عراقيل تواجههم.

ومن جانبه، رحب النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بوفد غرفة تجارة وصناعة عُمان برئاسة المهندس رضا بن جمعه آل صالح، مؤكدًا أن تدشين جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين وافتتاح مقرها الجديد بالقاهرة دفعة قوية لتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، ومشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها فرصًا كبيرة واعدة للتعاون استثماريًا وإقامة شراكات مع الدول الأجنبية فى ظل رؤية "عُمان 2040"، وتوقع أن تستحوذ مصر على نصيب الأسد من تلك الشراكات فى ظل الخبرات المتراكمة للقطاع الخاص المصرى تجاريًا واستثماريًا وكذلك الجهود التى تبذلها حكومتى البلدين تعزيزاً للتعاون الثنائى.

ومن جهته، قال محمد محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، إن الجمعية سيكون لها دور كبير فى دعم جهود القطاع الخاص بكلا البلدين بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية، فى ظل عمق كبير لعلاقات تاريخية بين مصر وعُمان وتنسيق مستمر بين القيادات السياسية فى البلدين بقيادة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أنه من المهام أن تتيح جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين كافة المعلومات والبيانات التى يحتاجها رجال القطاع الخاص بالبلدين للتجارة والاستثمار سواء فى مصر أو سلطنة عُمان، ومعربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة نموًا ملحوظًا فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فى مختلف المجالات.

كما أوضح رئيس الجمعية، أنه تم الاستماع لمطالب عدد من المستثمرين المصريين أعضاء الجالية المصرية بالسلطنة وعرضها على رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان والذى وعد بدوره بحلها فى أسرع وقت ممكن، وهو ما يؤكد الرغبة الأكيدة للجانب العُمانى فى تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص بكلا البلدين، وفى المقابل هناك توجيهات من القيادة السياسية فى مصر بدعم جهود التعاون الثنائى فى شتى المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادى فى ظل نهضة حقيقية تسعى كلا البلدين لتحقيقها.