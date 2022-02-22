مدبولى يؤكد أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمى

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستى عالمى ومحورى فى حركة التجارة العالمية، وفى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحرى، والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس يحيى زكى أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة فى منطقة ميناء العين السخنة، لتحويله إلى أكبر ميناء محورى فى منطقة البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة العالمية، كما تناول عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجارى تنفيذها فى عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.
وفى سياق متصل، لفت المهندس يحيى زكى إلى جهود جذب الاستثمارات للعمل فى المنطقة الاقتصادية، مستعرضاً عدداً من العروض التى تلقتها الهيئة للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر من شركات عالمية لإقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية خاصة فى شرق بورسعيد والسخنة.
كما أشار إلى ما شهده مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجيستيات "RSMTL" الذى نظمته جامعة الجلالة تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة النقل مطلع هذا الأسبوع، من تسليط للضوء على آليات جذب الاستثمار فى المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحرى، وسبل دعم تطوير النقل البحرى وتمويل الصادرات، فضلاً عن دور قناة السويس فى دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمى والدولى.
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