مسلسلات رمضان 2022| دعاية ماراثون رمضان 2022 الدرامي تنطلق.. كواليس لا تفوتك

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بدأ العد التنازلي لانطلاق الماراثون الرمضاني 2022، ومن ثم أخذ نجوم الفن يروجون لأعمالها الدرامية التي تتنافس بقوة على الساحة الفنية، وذلك من خلال طرح بوستر العمل أو مشاركة الجمهور الكواليس الممتعة.

مسلسلات رمضان 2022

ويرصد لكم دوت الخليج في هذا الصدد آخر مستجدات تصوير مسلسلات رمضان 2022 وكواليسها.

مسلسل «المشوار»

روج الفنان محمد رمضان، لمسلسله الجديد المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني للعام الجاري، بعدما شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع الـ«فيسبوك»، صورة له من الشخصية التي يجسدها.

وعلّق «رمضان» على الصورة قائلًا: «باقي 69 يوم بإذن الله، ماهر، مسلسل المشوار، للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح».

كما نشر صورة أخرى للشخصية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

مسلسلات رمضان 2022

ويواصل رمضان تصوير العمل في مدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل، لينتقل بعده إلى مكان آخر.

مسلسل «رانيا وسكينة»

كشفت الفنانة مي عمر عن أول صور لشخصيتي رانيا وسكينة مع الفنانة روبي في مسلسهما «رانيا وسكينة» الذي ينافسان به في دراما رمضان 2022.

وظهرت مي عمر وروبي بالحجاب مرتدين «ترنجات» وملابس غير متناسقة، و علقت عمر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أشيك أتنين في مصر رانيا_وسكينه رمضان 2022 إن شاء الله»

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جاني روبي ومي عمر، الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة صبا الرافعى، والفنان اوتاكا ومحمد رضوان، والفنان نبيل نور الدين، والفنان سليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل

وانطلق تصوير المسلسل بجميع أبطاله فى الديكور الخاص بالعمل الأسبوع الماضى فى منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى نفس الديكور لمدة أيام وينتقل بعدها بطلات المسلسل إلى ديكور أخر لاستكمال المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل «دايمًا عامر»

شارك المخرج مجدي الهواري، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري ، في الصورة من كواليس مسلسل دايما عامر بأسوان، وكتب معلقا من خلال صورته: "أسوان العشق.. دايماًعامر".

تعود أسرة مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان من مدينة أسوان بعد أسبوع، وذلك بعد انتهاء جميع المشاهد هناك، ويستكمل فريق العمل تصوير باقى المشاهد فى الديكور الرئيسي للعمل وهو المدرسة.

مسلسل «أحلام سعيدة»

تستكمل الفنانة الكبيرة يسرا، تصوير مشاهدها في مسلسها الجديد «أحلام سعيدة»، الذي من المقرّر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022، وعادت اليوم إلى كواليس تصوير المسلسل، بعد توقف 25 يومًا، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بيسرا والمخرج سامح عبدالعزيز وصفاء الطوخي من كواليس تصوير مسلسل «يوتيرن»، وعلقت على الصورة، قائلة: «النجمة الجميلة قمرنا يسرا والمنتج الكبير جمال العدل شرفتنا بالزيارة في مسلسلنا يوتيرن بعد ماخفت من الكورونا ألف مليون سلامة يا ملكة يا حبيبة الناس كلها بنحبك كلنا”.

مسلسل «أحلام سعيدة” تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل «سرايا عابدين».

مسلسل «كيد الحريم»

تنافس الفنانة روجينا ضمن المارثون الرمضاني 2022 بمسلسلها الجديد «كيد الحريم»، تاليف فهد على البلوشي، اخراج مصطفى فكري، انتاج عادل اليحيى.

وكشفت روجينا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بوستر العمل الرئيسي، وتواصل روجينا حاليا تصوير العمل بمعدلات مكثفة يوميا وتجسد من خلاله كاركتر كوميدي للمرة الأولى في مشوارها.

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