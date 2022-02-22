/680960/4-تشريعات-جديدة-تمر-من-البرلمان-بصفة-نهائية-تعرف-عليها

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 4 تشريعات جديدة،منها تعديلات قانون الشهر العقارى والذى يستهدف إعطاء تسهيلات خاصة بعملية التسجيل العقارى للعقارات فى مصر، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، حيث العمل على إخلاء الأماكن المستأجرة من الأشخاص الإعتبارية فى مصر مثل الحكومة والجمعيات والأحزاب خلال مرحلة انتقالية لن تتجاز الخمس سنوات.

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قانون سوق المال

الجلسة شهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون سوق المال والذى يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في جميع القطاعات من جانب أخر، حيث يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

قانون المجلس الصحى المصرى

أيضا شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، والذى يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

قانون الإيجارالقديم لغير الغرض السكنى

التشريعات تضم تعديلات قانون الإيجارالقديم لغير الغرض السكنى تضم أيضا تعديلات الشهر العقارى وسوق المال وأنشاء المجلس الصحى الإيجار القديم عطى مرحلة إنتقالية للأشخاص الإعتبارية لإخلاء الوحدات العقارية المرحلة الإنتقالية 5سنوات مع رفع القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15%.

تعديلات قانون الشهر العقارى

تعديلات الشهر العقارى تستهدف تسهيلات جديدة لدعم منظومة التسجيل العقارى فمصر تعديلات سوق المال تدعم مشروعات الخدمة العامة من المرافق للمواطنين المجلس الصحى المصرى يستهدف تدريب الأطباء وتأهيلهم لخدمة المنظومة الصحية تدريب الأطباء وتأهيلهم سيساعد على رفع رواتبهم وحصولهم على شهادات مهنية متطورة.