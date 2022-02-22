نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار عمرة رمضان 2022 وشروط عمرة رمضان والأوراق المطلوبة من وزارة الحج والعمره في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار عمرة رمضان 2022 هي من أكثر ما يتساءل عنه العديد من الأشخاص من مختلف الدول، وذلك بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بفتح الطيران وفتح التسجيل في العمرة من جميع الدول لهذا لعام 2022 ، كما أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن فتح باب التسجيل للعمرة الكترونيا، من خلال تطبيق اعتمرنا لتسهل على الأفراد عمليات الحاجز، لذلك تغيرت أسعار التذاكر الخاصة من رحلات العمرة وايضا الحج بسبب هذه الظروف وسوف نعرض خلال هذا المقال أسعار عمرة رمضان بالتفصيل بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

اسعار العمرة من رمضان 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعوديه اسعار العمرة والحج لهذا العام حيث أنها تختلف اسعارها حسب الخدمة التي تقدم للفرد مثل الإقامة في فنادق أو غيرها وهى كالاتى

● تبدأ أسعار العملة من 30,000 جنيه مصري وذلك يكون السعر الاقتصادي

● اذا كانت الخدمه ثلاث نجوم يكون سعر العمرة 35 ألف جنيه مصري.

● وتكون الخدمه 4 نجوم للعمرة وسعرها ب 40 ألف جنيه

● ثم تأتي بعد ذلك الخدمه من خمس إلى سبع نجوم ويبلغ سعرها من 45 ألف جنيه مصري إلى 60 جنيه مصري

عمرة في رمضان 2022

بعد انتشار وباء كورونا في البلاد فإن المملكة العربية السعودية تفتح باب التسجيل في العمرة، ولكن بعدة شروط يجب أن تتوفر في المسافر لكي يتم قبوله من هذه الشروط ما يلي

● يجب أن يكون الفرد حاصل على جرعات فيروس كورونا المعتمدة

● يجب أن يخضع للاختبار بي سي ار في أحد مراكز وزارة الصحة.

● يجب أن يكون عمر المواطن الذى يرغب فى السفر أكبر من 12 عاما

● يجب أن يتم توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يحصل على التأشيرة السعودية لأداء العمرة.

● يجب أن يلتزم بجميع الإجراءات الصحية بروتوكولات وزارة الصحة المنصوص عليها للحد من انتشار الفيروس كورونا .

شروط عمرة رمضان

يجب أن يوفر الفرد والشخص بعض الأوراق والمستندات وتكون بشكل صحيح و منها وصورة البطاقة الشخصية، ويجب تكون سارية، صورة من جواز السفر الموثق، و الشهادة الصحية بالحصول على جرعات فيروس كورونا وصورة من تحليل اختبار بي سي ار.