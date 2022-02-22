القوات المسلحة تنظم زيارة لوفداً من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة (2030)...

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى القومى لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكرى المجيد للقوات المسلحة وإعلاء قيم الولاء والإنتماء لمصر .

نظمت القوات المسلحة زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة (2030) الذى يرعاهم حزب المصريين الأحرار لبانوراما حرب أكتوبر وذلك لتوعية النشء وترسيخاً للهوية المصرية .

بدأت الزيارة بعرض فيلم بعنوان (الصمود والتحدى) الذى يتناول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الإستنزاف بعد عام 1967، إستعداداً لمعركة النصر عن طريق سينما ثلاثية الأبعاد مزودة بالمؤثرات المختلفة .

تلى ذلك عرض مجموعة من الأسلحة بتقنية الهولوجرام وشاشات العرض الرقمية ، كما شاهد وفد فريق البراعم والشباب عرضاً عن ملحمة العبور وتجسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام من خلال فيلم جرافيك على شاشة عملاقة ، وذلك وسط حالة فخر واعتزاز من النشء بجيش مصر العظيم .

من جانبهم أعرب الدكتور / عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لما تبذله من جهود لرفعة شأن الوطن وأن تلك الزيارة تأتى لحث الشباب على ضرورة تضافر جهود المصريين للدفاع عن بلادهم وصولاً لبناء الجمهورية الجديدة ، وترسيخ الهوية المصرية عبر التاريخ ، وتأكيداً على دور القوات المسلحة والبطولات التى تم إنجازها ، وترسيخ الإنتماء والتنوير للشارع المصرى .