وزيرة البيئة تفتتح ورشة عمل لأول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية لمؤتمر...

د. ياسمين فؤاد : القيادة السياسية تتابع بدقة إجراءات استضافة مصر لمؤتمر المناخ وخروجه بصورة مشرفة لمصر

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 ورشة عمل أول بعثة تخطيطية للترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمؤتمر والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري بحضور سكرتارية المؤتمر والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسيد السفير أشرف إبراهيم منسق عام الجزء اللوجستي والتنظيمي عن وزارة الخارجية والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وممثلى كل من وزارات الاتصالات والصحة والطيران المدني بالإضافة إلى الشركة المنظمة للمؤتمر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال كلمتها أن الورشة تهدف إلى وضع خطة عمل تنفيذية لتنظيم المؤتمر من خلال محاور رئيسية وهى الاتصالات، والصحة، والإقامة، والنقل، والطيران المدني، والإعلام، بالإضافة إلى خطة الاستدامة للمؤتمر والتى تهدف الى خفض الانبعاثات الناتجة من أعمال المؤتمر بجانب استدامة الأنشطة بالمحافظة.

كما قدمت وزيرة البيئة خلال الجلسة الافتتاحية عرضا لخارطة الطريق المقترحة من الجانب المصري والهيكل التنظيمي للمؤتمر تم خلاله شرح الهيكل المؤسسي من خلال رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا وعضوية أكثر من 8 وزارات و3 لجان، مشيرة إلى حرص واهتمام القيادة السياسية لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة للخروج بخطة عمل مشتركة تلبى احتياجات المشاركين فى المؤتمر مؤكدة على اهتمام القيادة السياسية بالمتابعة للخروج بالمؤتمر بالصورة المشرفة لمصر والخروج بتوصيات متوازنة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على ضرورة عقداجتماعات ثنائية بشأن كل محور من محاور المؤتمر ، مع أهمية اشراك القطاع الخاص والشباب والمرأة والمجتمع المدنى ، وكذلك الاتفاق على مواعيد العمل قبل الموتمر بمدة شهر نظرا لاهمية هذا المؤتمر فى تنفيذ اجراءات مواجهة تغير المناخ .

من جانبه اكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى كلمتة ان محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ على استعداد كامل لإستضافة مؤتمر المناخ بمعاونة اجهزة الدولة لما لشرم الشيخ من خبرة كبيرة فى استضافة اكبر المؤتمرات العالمية مثل منتدى شباب العالم والكوميسا والتنوع البيولوجى والقمة العربية السادسة والعشرين ومؤتمر الشمول المالى والقمة العربية الاوروبية والمؤتمر الاقتصادى الدولى والاستثمار فى افريقيا والمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد وغيرها من الفعاليات العالمية ،مما شكل إطار عمل متكامل بين اجهزة المحافظة قادر على انجاح اى مؤتمر .

وأضاف المحافظ ان هناك خطة تطوير كبرى بالمدينة تشمل عمليات رصف ورفع كفاءة وتوسعة لكافة الشوارع فضلا على طلاء كافة المبانى باللون الابيض لكونها مدينة السلام وإضافة المساحات الخضراء والتشجير وكافة أعمال التجميل وتفعيل العمل بالطاقة الشمسية عن طريق شركات متخصصة، كما وفرت المدينة موقعين لانشاء محطات للشحن الكهربائى للحافلات التى ستعمل بالمؤتمر ويقدر عددها ب400 حافلة والزام كافة الفنادق الكبرى بتخصيص اماكن لشحن السيارات و وتحويل كافة سيارات الاجرة للعمل بالكهرباء وتوفير زى مميز للسائقين.

واشار المحافظ ان شرم الشيخ بها 64 ألف غرفة فندقية قادرة على استضافة ضيوف المؤتمر كما يجرى تطوير كافة المراكب السياحية لتوفير عنصر الترفية والرحلات البحرية للضيوف على هامش المؤتمر ، بالاضافة للاستعدادات والتطوير الجارى بمطار شرم الشيخ الدولى الذى سيكون جاهزا لاستقبال اكثر من 10 مليون زائر ابتداء من اغسطس القادم بالاضافة للمستوى المتميز للمنظومة الامنية واستخدامها لأكبر الوسائل التكنولوجية والمراقبة بالكاميرات لتوفير الامن والامان للسادة الضيوف.