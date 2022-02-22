حياة كريمة.. قوافل العلاج تجوب البحر الأحمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك القوافل. حيث بدأت القوافل بالكشف على أهالى قرى مرسى حميرة وأبرق، واستغرقت يومين وتم إجراء الكشف على 158 مواطنا، كما أجرت فحص معملى لـ24 مواطنا وأشعة وسونار لـ15 حالة، وصرفت العلاج بالمجان لـ20 مواطنا مصابا بالأمراض المزمنة.

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