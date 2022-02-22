/680953/صحة-قنا-الكشف-علي-٧٠٩-حالة-خلال-قافلة-طبية-ضمن-حياة-كريمة

كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

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وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية مختلفة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٠٩ حالة بواقع " ١٩١ باطنة ، ١٧٠ عظام ، ١٤٧ أطفال ، ٦٦ فم وأسنان ، ٦٣ جراحة ، ٤١ نسا وتوليد ، ٣١ تنظيم أسرة " .

القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٢٨ حالة

وأضاف الداودي أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٢٨ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

المديرية تنظم قافلة طبية دورية لقرى المحافظة الأكثر احتياجاً

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية دورية فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً علي اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين خاصة الاولي بالرعاية منهم .