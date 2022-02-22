/680948/النائب-محمود-القط-رئاسة-مصر-للإتحاد-الأفريقى-فى-2019-انطلاقة-جديدة-للألية-الافريقية-لمراجعة-النظراء

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،ان الألية الافريقية لمراجعة النظراء التي تم تدشينها فى عام 2002 وانضمت اليها الدولة المصرية فى عام 2003، موضحا ان الانضمام لتلك الألية الافريقية تطوعى وهى تابعة للاتحاد الأفريقى ، مؤكدا ان الفكرة الرئيسيسة وراء الألية الافريقية لمراجعة النظراء هى عبارة عن تقييم الوضع العام الاجتماعى والادارى والشمولى للدول، مضيفا ان الألية وضعت بعض المعايير ليتم مراجعتها فى الدول.

دور الدولة المصرية فى اعادة انطلاقة الألية الافريقية لمراجعة النظراء

واكد النائب محمود القط، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان رئاسة الدولة المصرية للاتحاد الأفريقى فى 2019 يعتبر بمثابة بداية انطلاقة جديدة للألية واعادة احياء لقوتها ودورها التنموى، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بالألية الافريقية فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى، ورؤية الدولة المصرية ان قوة الألية سوف تساهم فى نشاط الدول فى مجال الحوكمة الادارية والاقتصادية والتنمية الشاملة وكل ما يصب فى التنمية المستدامة للقارة الأفريقية 2063

واشاد بالخطوات الهامة التى اتخذتها الدولة المصرية بهذا الشأن واهتمام دولة الرئيس مصطفى مدبولى باستقبال وفد الألية فى عام 2019، مؤكدا ان الدول الأفريقية بدأت تتطلع الى ما تحققه مصر فى مجال الحوكمة الادارية والاقتصادية والتنمية البشرية

وتابع ان الدول الافريقية بدات ان تهتم مجددا بالألية الأفريقية لمراجعة النظراء وتهتم باداء مهامهم، من بعد انطلاقتها الجديدة فى ظل رئاسة الدولة المصرية للاتحاد الأفريقى، مؤكدا على ان استراتيجية الدولة المصرية منذ عام 2015 هى التفاعل والاهتمام بكل ما يخص ويهم القارة الأفريقية

الألية الافريقية لمراجعة النظراء

واوضح النائب محمود القط ان عدد اعضاء الدول الافريقية حاليا فى الألية الافريقية لمراجعة النظراء هو 37 دولة، مشيرا الى انه يوجد بعض التوقعات بانضمام المزيد من الدول فى الفترة المقبلة، موضحا ان برامج التنمية البشرية وتنمية الموارد الطبيعية هى المحاور الرئيسية للقارة الافريقية، مؤكدا على دور الألية الأفريقية فى تنقيذ هذه المحاور.

زيارة وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الى مصر:

جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل أمس الاثنين وفدا من الآلية الأفريقية لمراجعة النظر، برئاسة البروفيسور إدوارد مالوكا المدير التنفيذى لسكرتارية الآلية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ان الدولة المصرية حريصة على دعم والتعاون مع الآلية الأفريقية كونها واحدة نت الدول الرئيسيسة المؤسسة لها.