/680944/وزارة-الشباب-والرياضة-تعلن-حضور-60-ألف-مشجع-لمباراة-مصر-والسنغال

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين المنتخب المصرى ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، والتي من المقرر إقامتها يوم 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تواجد ممثلي مختلف الجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن وشركة استادات والمدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة والإتحاد المصرى لكرة القدم.

وأعلن وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.