/680957/محمود-القط-دول-العالم-اشادت-بجهود-الدولة-المصرية-فى-التعامل-مع-وباء-كورونا

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان يوجد محورين رئيسيين مصر لاتفاق مصر مع منظمة الصحة العالمية لتصبح من ضمن الدول الأفريقية التى ستحصل على التكنولوجيا الطبية المستخدمة للقاحات كورونا ، موضحا ان المحور الأول وهو الخاص بالاصلاح الاقتصادى والاصلاح التشريعى والمناخ الاستثمارى التى قامت به الدولة المصرية بالكامل، مشيدا بانجازات الدولة المصرية فى هذا الصدد و ما حققته فى محور تنمية قناة السويس الذى ساعد فى انشأ بيئة صناعية، مضيفا ان المحور الثانى هو الخاص بجهود الدولة المصرية للتصدى لجائحة كورونا منذ تفشى الوباء.

تحيا مصر

جهود الدولة المصرية فى التفشى لوباء كورونا:

واكد النائب محمود القط، عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان دول العالم ومنظمة الصحة العالمية اشادت بجهود مصر فى التصدى لهذا الوباء العالمى، مؤكدا على ان الدولة المصرية حرصت على سلامة المواطن المصرى وحرصت ايضا على معيشية وحياة المواطن المصرى.

واشار الى ان الدولة المصرية لم يحدث فيها مثل ما حدث فى العالم من نقص فى السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية، مشيرا الى مبادرة البنك المركزى لتيسير الاجراءات على العملاء ودعم العمالة المصرية، مشيدا ايضا بتأنى الدولة المصرية فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية.

واشاد بجهود الدولة المصرية فى ملف تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا على ان الدولة المصرية كانت من اوائل الدول الافريقية التى خططت اولا لمرحلة تجميع اللقاحات ثم تصنيع اللقاحات، مؤكدا على ان الدولة المصرية لديها البيئة الاستثمارية والصناعية التى تسمح لها بتصنيع وتصدير اللقاحات للدول الأفريقية.

حصول مصر على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

جدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد اعلن الجمعة الماضية ان الدولة المصرية ستكون من ضمن الدول الأفريقية التى ستحصل على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وكان قد اعرب الرئيس السيسى اثناء فعاليات القمة الأوروبية-الأفريقية ببروكسل عن تقديره لاختيار مصر لتكون من ضمن تلك الدول التى ستتلقى الدعم للحصول على هذه التكنولوجيا الطبية.}