/680941/وكيل-صحة-الغربية-يتابع-حالة-شاب-صعقه-البرق-بالسنطة

أكد الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك متابعة لحالة الشاب َمحمد غندور ٢٩ عاما والذي أصيب بصعق بالكهرباء من جراء عاصفة جوية ضربت أنحاء المحافظة منذ ٣ ايام نتج عنها إصابته بالصعق من جراء البرق والرعد الشديد الذى ضرب المنطقة التي كان يوجد بها اسفل احدي الأشجار مختبئا من الأمطار الرعدية الشديدة الا انه اثناء حديثه بجهازه المحمول أصيب بالصعق الكهربائي بسبب البرق والامطار الرعدية وهي من الظواهر الطبيعية في فصل الشتاء .

دوت الخليج وتم نقله على الفور الي مستشفى السنطة العام وكانت حالته متأخرة وتوقف لعضلة القلب والمخ وتم عمل انعاش للقلب وصدمات كهربائية لانعاش القلب مرة أخرى وتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى تحت الملاحظة التنسيق مع جامعة طنطا وأشار وكيل صحة الغربية الي انه تم التنسيق مع جامعة طنطا بإشراف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة طنطا وتم ندب استشاري واخصائي مخ واعصاب لمناظرة الحالة بالعناية المركزة بمستشفي السنطة العام وتقديم كافة العلاجات لها . يصعب نقل الحالة حاليا الي اي مستشفى اخر الا انه يصعب نقل الحالة حاليا الي اي مستشفى اخر او الي مستشفى طنطا الجامعي نظرا لوضعها على جهاز تنفس صناعي واستحالة وخطورة تامة في حالة نقله من المستشفى لمكان اخر ،مشيرا إلى انخفاض نسبة الوعي عنده الي أدنى مستوى نظرا بإصابته الشديدة بالبرق وانخفاضها الي نسبة ١٥/٣ وأضاف: نتابع حالته على مدار الساعة من خلال اطباء المستشفى وأطباء مستشفى طنطا الجامعي إلا أنه في حالة حرجة ونتمنى له الشفاء

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