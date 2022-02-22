/680935/ضبط-دواجن-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-داخل-مطعم-شهير-بدمياط

نجح مسئولو الرقابة التموينية بدمياط، في ضبط كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة، في حملة موسعة شملت عددا من المطاعم والمحال التجارية.

دوت الخليج

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطعمين شهيرين، بمدينة دمياط الجديدة، فضلا عن ٥٠٠ كيلو جرام دقيق مدعم داخل مخزن تابع لمخبز غير مرخص. كما جرى ضبط 7 كيلو لحوم ذبح، خارج السلخانة و12 كيلو لحم مفروم غير صالح للاستهلاك الآدمى بمطعم و جزارة بشارع الكفراوى، وتحرر عن ذلك المحضر 1547 لسنة 2022 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير بشارع الكفراوى

وجرى ضبط 12 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مطعم شهير بشارع الكفراوى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1546 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة.

ضبط 42 بطاقة تموينية مجمعة

ونجح مسئولو الحملة في ضبط 42 بطاقة تموينية مجمعة، بحوزة مالك مخبز، بهدف الحصول على فرق الدعم بالمخالفة للقانون. وجرى تحرير 8 محاضر "تصرف في الدقيق المدعم"، فضلا عن ضبط مخالفات إدارة محال تجارية دون ترخيص، وعرض لحوم مكشوفة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.