/680936/القوى-العاملة-تعيين-804-شاب-منهم-4--قادرون-باختلاف-بجنوب-سيناء

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 804 شاباً، منهم 4 " قادرون باختلاف " من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1052 شابأً.

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و تلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 14 ألف جنيه لـ 7 عمال منح مولود جديد، و 6 منحة زواج لعامل بمبلغ 18 ألف جنيه، بالإضافة إلي تسجيل 56 عاملاً جديداً على المنظومة.

تعيين 804 شاب منهم 4 " قادرون باختلاف" بجنوب سيناء

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 21 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما قامت باستخراج 519 شهادة قياس مستوى المهارة، و521 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأكد مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 186 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوة توعية، كما تم تلقى 72 شكوى عمالية وتم تسوية 9 شكاوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 23 شكوى، و 6 شكاوى ما زالت تحت البحث.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 29 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية، وبحث شكوي ،وإجراء 60 قياس لـ 11 منشأة.

وأضاف إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.