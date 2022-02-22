جدة - نرمين السيد - قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائى الخفيف، إنه القطار الكهربائى سيدخل الخدمة قريبا، وسيبدأ من محطة عدلى منصور وحتى العاصمة الإدارية، مرورا بالعاشر من رمضان.





وأضاف "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجد 12 محطة على الخط بالمرحلة الأولى والثانية بطول 70 كيلو، موضحا أن المشروع يشمل 4 مراحل بإجمالى 103 كيلوات. وتابع أنه تم الانتهاء من تنفيذ المحطات بالكامل من الأعمال المدنية والتشطيبات، والمتبقى حاليا هو إنشاء مواقف السيارات، واليوم أو غدا سيتم العمل على أعمال الأسفلت. وأشار إلى أن كل محطة سيكون بها موقفين او أكثر للسيارات، متابعا أن القطار الكهربائى سيبدأ بمحطة عدلى منصور، مرورا بالعبور والشروق والمستقبل والروبيكى ونيو هيليوبلس وبدر والعاصمة واد والعاصمة أثنين والعاشر من رمضان، ويتميز القطار بالسرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- موعد تشغيل القطار الكهربائى الخفيف (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.