الجيزة ترفع 2080 تعد وإشغال فى هضبة الأهرام (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام، حملة إشغالات شملت حدائق الأهرام، تنفيذًا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة بشأن تنفيذ خطة المحافظة لرصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأسفرت الحملة عن ضبط 2080 حالة إشغال ضمت كراسى وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام، إزالة 30 حاجز حديدى يستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات بالمخالفة والتعدى على الطريق العام، كما شنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة حملات مكبرة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع والمتعدية على الطريق العام ونقلها بجراجات وساحات بعيدة عن نهر الطريق نظرا لما تعكسه من مظهر غير حضارى وإعاقة للحركة المرورية.

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