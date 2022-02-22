عين شمس فى الصدارة.. التعليم العالى تمحو أمية 247 ألف مواطن

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر جامعة أسيوط، بحضور عدد من رؤساء الجامعات.





ووجه المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة فى تنظيم فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى، والذى عُقد تحت رعاية كل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعصام سعد محافظ أسيوط، وطارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الذى ألقى فيه كلمة لإبراز دور الجامعات المصرية للتنمية وحماية البيئة، فى ظل استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخى القادم، خلال العام الجارى بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المجلس خلال اجتماعه جهود الجامعات وإنجازاتها الكبيرة فى مشروع محو الأمية، وذلك فى ضوء ما عرضه عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وعضو اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، حول فعاليات الشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية، والذى أشار إلى أن إجمالى النتائج التى حققتها الجامعات المصرية فى محو الأمية لعام 2021 بلغت (247230) مقارنة بعام 2020 بإجمالى (47598) دارسًا ناجحًا.

وتصدرت جامعات (عين شمس، المنصورة، طنطا، المنيا، جنوب الوادى) قائمة الجامعات المصرية لعام 2021 مقارنة بعام 2020 الذى احتلت فيه الصدارة جامعات (المنيا، عين شمس، الزقازيق، المنصورة، أسيوط) مع ارتفاع نسبة التطور المحقق لعامى (2020-2021) إلى 419.41 %، والذى حققت فيه جامعة عين شمس أعلى نسبة تطور خلال هذين العامين، بمجموع 7735، و31641 دارسًا ناجحًا على التوالى.