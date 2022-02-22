المنيا تحرر 37 محضرا فى حملات لمتابعة الالتزام بتعليمات مواجهة كورونا

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية والمستمرة والمرور على كافة القطاعات الخدمية والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة المصرية، ورفع الاشغالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من خلال تطبيق الغرامات الفورية وتحرير محاضر للمخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة، أنه تم تحرير 37 محضرا متنوعا، لمخالفة الإجراءات احترازية، وعدم ارتداء الكمامة، وإشغالات، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً على استمرار جهود الوحدة المحلية فى تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.
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