إصابة شخصين فى حادث تصادم بكفر الزيات

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم كفر الزيات، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نصف نقل .

الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق سيارة النصف نقل

وانتقلت قوة من المباحث الى محل الواقعة، وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة من سائق سيارة النصف نقل، أدى إلى أختلال عجلة القيادة وأنزلاق الدراجة النارية أسفل عجلات السيارة من الخلف، أسفر عن أصابة مجدى نخلة ٣٤ عام ومحمد أحمد ٥٥ عام .

نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم

وتم ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

ضبط شاب فى العقد الثالث من العمر

وفى سياق أخر، تمكنت وحدة مباحث مركز كفر الزيات من ضبط شاب فى العقد الثالث من العمر أعتدى بالضرب المبرح على والدته وزوجته وطردهم من شقتهم السكنية، بهدف بيع منقولاتهم بقرية مشلة .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز كفر الزيات، بورود بلاغا من سيدة تدعي "ناهد صابر" وتبلغ من العمر 50 عاما، وآخري وتدعي "ايمان صبري"، يتهمون فيه، نجل الأولى، وزوج الأخيرة، ويدعي "محمود.ن"، بقيامه بالتعدي عليهم بالسب والقذف والضرب المبرح بعد طردهم من شقتهم السكنية بقرية مشلة .

وذكرت الام والزوجة فى البلاغ، أن المتهم أعتدى عليهم بسبب رفضهم إعطائهم مبالغ مالية لكونه مدمن مخدرات، وحدثت مشادات كلامية تطورت الى الأعتداء بالسب والضرب ما أدى إلى إصابتهم بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء الجسد، فقام بطردهم من الشقة وبيع الأجهزة الكهربائية و المنقولات من أجل الحصول على المال ثم هددهم بالقتل فى حال الأعتراض .

وبأجراء التحريات من قبل إدارة البحث الجنائى تبين صحة الأتهام وتم ضبط المتهم وعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى وتحرر محضر رقم 2 أحوال مركز كفر الزيات لعرضه على النيابة العامة ..