/680929/نقل-سمير-صبري-للمستشفى-بعد-تدهور-حالته-الصحية-تفاصيل

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي نقل الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري ،أمس الثلاثاء، للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مطالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري بعد نقله للمستشفى.

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كشف الشناوي عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وأضاف:" سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله أتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".

سمير صبري بندوة معرض الكتاب

على الصعيد الآخر، شارك سمير صبري بندوة على هامش فعاليات الدورة 53 من معرض الكتاب، في التجمع الخامس جالسًا على كرسي متحرك.

تصريحات قوية لسمير صبري

وأدلى الفنان والإعلامي الكبيرة بعدد من التصريحات القوية، من أبرزها:

• ماتكلمتش كتير عن أسرتي وحياتي الشخصية في كتابي "حكايات العمر كله"؛ لأني أتعلمت كدا من أهلي.

• كانت الأسكندرية مليانة بالأجانب، وماكانش حد بيسأل بتصلي في جامع ولا في كنيسة.

• تعدد الثقافات هو اللي شكل وجداني.

• كنت كثير التردد على مسرح سيد درويش، اللي كان بيتعرض عليه مسرحيات من جنسيات مختلفة.

• توفيق الحكيم ماكنش بيحب اللقاءات التليفزيونية، فأطلقت عليه عدو المرأة والكاميرا.

• أقمت معه حوارًا مفائجًا أثناء أفتتاح مصنع الحديد والصلب، بالإتفاق مع يوسف السباعي وزير الثقافة وقتها.

• أستدرجت توفيق الحكيم في الحوار بسؤال "لماذا يقولون عنك الناس أنك بخيل ولا تُضايف من يأتي إليك؟".

• سألت توفيق الحكيم:"لماذا لقبوك بعدو المرأة؟"، فأجاب:"بالعكس أنا بحب المرأة، بس أنا صوتي أجش والسيدات مابتحبش كدا".

• توفيق الحكيم قال ليوسف السباعي:"لو شوفت سمير صبري هاضربه"؛ بسبب مفاجئته أن الحوار أتذاع على التليفزيون.

• توفيق الحكيم قالي:"المعجبات زادت بعد الحوار بتاعك".

• عرفت تحية كريوكا في آخر 10 سنوات من عمرها، وكانت بتعتبرني ابنها.

• كانت تعيش في أواخر حياتها في شقة أهدتها لها سيدة كويتية.

• قالتلي:"نفسي أروح أعمل عمرة وأعالج عينيا في مستشفى في السعودية بس مش معايا فلوس

• قولت لأحد المقربين من سمو الأمير فيصل بن الأمير فهد على أمنية تحية كريوكا، وبعد يومين ذهبت كاريوكا لإجراء العمرة وعمل عملية في عينيها.

• سمو الأمير فيصل بن فهد حقق لتحية كاريوكا تاني أمنية لها بالذهاب للأسكندرية، وقدم لها كابينا مخصوصة في المعمورة.

• انا اللي طلبت أني ألعب دوري في فيلم التوت والنبوت.

• مخرج الفيلم كان رافضني تمامًا عشان شكلي رقيق مش شبه الدور

• المنتج جرجس فوزي هو من أقنع المخرج نيازي مصطفى بأني ألعب دور العربجي في فيلم التوت والنبوت.

• أشتريت لبس الشخصية من الوكالة، وماغسلتوش عشان أحس بالشخصية.