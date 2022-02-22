/680927/حقيقة-توقف-مبادرة-القضاء-على-قوائم-الانتظار-للجراحات-والتدخلات-الطبية-الحرجة

دوت الخليج

وأكدت أنه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات نتيجة لتوقف عمل المبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة"، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجاناً منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وقد وصل معدل الإنجاز خلال شهر يناير الماضي 2022 إلى التعامل مع 37 ألفًا و300 حالة وإجراء التدخلات الجراحية لهم ضمن المبادرة، ويتراوح معدل الإنجاز اليومي بالمبادرة بين 1600إلى 1800حالة يومياً، كما تم خفض متوسط الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، ويصل الحد الأقصى إلى 15 يوماً، بينما تحتاج بعض الحالات وقتاً أطول حسب حالة المريض ونوع العملية حرصًا على سلامة المرضى، مُشيرةً إلى أنه تم ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة، وذلك لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات

وفي سياق متصل، تجاوزت تكلفة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ٩ مليارات جنيه حتى الآن، وبدأت تلك المبادرة بـ 9 تخصصات وارتفعت إلى 14 تخصصاً حالياً، والتي تشمل جراحة الأورام والعظام، والعيون، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، وزراعة القوقعة، زراعة الكبد، زراعة الكلى، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، وعمليات القلب المفتوح.

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