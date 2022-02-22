/680925/الخميس-فصل-التيار-الكهربائي-عن-٣-مناطق-بدمياط

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز كفر البطيخ، بسبب أعمال الصيانة.

دوت الخليج

وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يجري فصل مغذيات لوحة توزيع كفر البطيخ، في الثامنة صباحا. وأوضح أن المناطق المتأثرة هي مستشفى كفر البطيخ والمحطة القديمة وشارع المجلس القديم. وتشمل مناطق الفصل مدخل طريق العنانية ومساكن شطا.

قطع التيار كذلك عن الركابية

ومن المقرر قطع التيار كذلك عن الركابية، يوم الجمعة المقبل، في الفترة ذاتها، من التاسعة صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة. وأهاب القطاع بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.