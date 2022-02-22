انتهت أحداث مباراة التعاون والاتحاد امس الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدفي للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب الدوري السعودي موسم 2022
الاتحاد 48 نقطة
النصر 41 نقطة
الشباب 40 نقطة
الهلال 34
ضمك 33 نقطة
ابها 28 نقطة
الفيحاء 27 نقطة
الرائد 26 نقطة
الأهلي 25 نقطة
الطائي 25 نقطة
التعاون 22 نقطة
الفتح 21 نقطة
الفيصلي 21 نقطة
الاتفاق 20 نقطة
الباطن 19 نقطة
الحزم 14 نقطة.
التعاون يضرب بالهدف الأول
تقدم التعاون بالهدف الأول في نتيجة المباراة، في الدقيقة الـ 53 من عمر اللقاء، عن طريق سميحان النابت، وسجل ليندر تاومبا الهدف الثاني ولكن التسلل يحرمه من الإحتفال بالهدف وفريقه.
عاد اتحاد جدة في نتيجة المباراة، بالهدف الأول والتعادل في اللقاء في الدقيقة الـ 86 عن طريق عبد العزيز البيشي، ليضع التعاون في موقف صعب بعد إهدار العديد من الفرص في المباراة.
سجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني للاتحاد والفوز باللقاء، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من المباراة، ليقود فريقه للدور نصف نهائي الكأس.
أحمد حجازي ومصطفى فتحي
يتواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي في خط الهجوم، والذي انضم إليه في الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وفي الجانب المقابل يتواجد أحمد حجازي في صفوف الاتحاد السعودي في خط الدفاع، والذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.
حقق الهلال الفوز على نظير النصر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحريمين الشريفين.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كل فريق منهما يريد الانتصار، وتحقيق الفوز ليتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، حتى حسم الهلال في الأخير التأهل لصالحه.
وأفتتح تاليسكا الأهداف للتعاون في الدقيقة 17، ثم تعادل الهلال عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 62، وحسم سالم الدوسري الفوز للهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
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