مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فور وصوله الكويت

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد الكويت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله الكويت، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن، زيارة الرئيس تأتى في إطار خصوصية العلاقات المصرية / الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط اخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

و من المقرر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة المصرية / الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.