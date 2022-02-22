وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة: انخفاض نسبب الإشغال بالمستشفيات لمرضى...

الدكتور خالد عبد الغفار يوجه بتكريم المتميزين من الفرق الطبية والعاملين بكافة قطاعات الوزارة تقديراً لمجهوداتهم

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض نسبب الإشغال بالمستشفيات لمرضى فيروس كورونا خلال الفترة من يوم 10 إلى 20 فبراير 2022 مقارنة بـ الفترة من 1 إلى 10 فبراير، فضلاً عن انخفاض أعداد مرضى العزل المنزلي بنسبة 41.9% في ذات الفترة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه وقيادات وزارة الصحة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بمحافظات الجمهورية، بمقر عام ديوان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأثنين، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي للجائحة، في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بإشغال المستشفيات، ونسب إشغال الأسرة الداخلية والرعايات المتوسطة والمركزة، كما تابع التجهيز والتطوير الدوري للمستشفيات، مؤكداً توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع توزيع مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بالمحافظات، مؤكداً استمرار المرور الدوري الرقابي على المستشفيات من خلال لجان مختصة من قطاعات الوزارة، للتأكد من توافر القوى البشرية ومتابعة مستوى آداء الفرق الطبية، فضلاً عن متابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير تابع خلال الاجتماع خطة استكمال المسح الصحي بمحافظات الجمهورية الخاص بقياس نسبة التغطية بلقاح فيروس كورونا خلال شهري فبراير ومارس 2022، للتأكد من تحقيق المستهدف من تطعيم المواطنين، كما أكد تسهيل منظومة التسجيل الإلكتروني على الموقع الخاص بالوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا.

ولفت إلى متابعة الوزير نسب تطعيم المواطنين من مختلف الفئات العمرية بلقاح فيروس كورونا بجميع جرعاته ( أولى، ثانية، تنشيطية) بمحافظات الجمهورية من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، مؤكداً توافر كافة أنواع اللقاحات التي تتناسب مع كافة المراحل العمرية والحالة الصحية للمواطنين.

وأوضح "عبد الغفار" إلى إتاحة إمكانية تلقي المواطنين الجرعات الثانية والتنشيطية من لقاح فيروس كورونا خلال شهرين من تلقي الرسالة النصية الخاصة بتحديد الموعد، فضلاً عن إمكانية تغيير مكان تلقي الجرعة التنشيطية حال الرغبة من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة وطلب التغيير.

وأكد استمرار تقديم التوعية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المدربة بمراكز التطعيمات وفرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمحافظات، وإتاحة خدمة التسجيل الفوري لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز التطعيمات بالمحافظات، مشيراً إلى اختصار خطوات التسجيل على الموقع الالكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاحات، تيسيراً على المواطنين.

ولفت إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع الشكر للفرق الطبية والعاملين بكافة قطاعات وإدارات وزارة الصحة والسكان على مجهوداتهم المبذولة منذ بداية الجائحة، وحرصهم على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهاً بتكريم المتميزين منهم بشكل دوري.