السفير المصري في جوبا يلتقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان لقطاع الخدمات...

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني لقطاع الخدمات العامة "حسين عبد الباقي"، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون بين مصر وجنوب السودان في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس المواطن الجنوب سوداني بشكل مباشر.

أكد السفير المصري خلال اللقاء على الروابط التاريخية بين مصر وجنوب السودان، والعلاقات الوثيقة الممتدة بين شعبي البلدين، مشيراً إلى أن مصر مستمرة في دعم قطاع الخدمات في البلاد، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والفني بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات. كما أضاف أن هذا الدعم يستهدف تحسين حياة المواطن الجنوب سوداني، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جنوب السودان، عبر تأهيل كوادر قادرة على تقديم ما يفيد البلاد خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الجنوب سوداني تقديره الكبير للتعاون الثنائي بين البلدين وخاصةً في المجالات الخدمية، مؤكداً أن المواطن الجنوب سوداني يلمس ثمار هذا التعاون بشكل مباشر في كافة مناطق البلاد. كما أثنى على اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز هذا التعاون بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الجنوب سودانية، وأشار إلى الاحترام الذي تلقاه مصر من كافة الأطراف الجنوب سودانية، مشيداً بالدور الذي تلعبه من أجل المساهمة في ترسيخ دعائم السلم والأمن في البلاد بما يحقق الاستقرار الضروري للتنمية، ومعرباً عن تطلعه إلى مواصلة مصر القيام بهذا الدور وتعزيزه في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها جنوب السودان.