عاجل.. ولى عهد الكويت يستقبل الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد الكويت، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار الكويت.



جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد الكويت، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار الكويت. جاء ذلك حسبما أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.

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