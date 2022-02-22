وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على الروابط التاريخية بين مصر وجنوب السودان، والعلاقات الوثيقة الممتدة بين شعبى البلدين، مشيراً إلى أن مصر مستمرة فى دعم قطاع الخدمات فى البلاد، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والفنى بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل وبناء القدرات. كما أضاف أن هذا الدعم يستهدف تحسين حياة المواطن الجنوب سودانى، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى جنوب السودان، عبر تأهيل كوادر قادرة على تقديم ما يفيد البلاد خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.
من جانبه، أكد نائب الرئيس الجنوب سودانى تقديره الكبير للتعاون الثنائى بين البلدين وخاصةً فى المجالات الخدمية، مؤكداً أن المواطن الجنوب سودانى يلمس ثمار هذا التعاون بشكل مباشر فى كافة مناطق البلاد.
كما أثنى على اهتمام مصر الدائم بتطوير وتعزيز هذا التعاون بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات الجنوب سودانية، وأشار إلى الاحترام الذى تلقاه مصر من كافة الأطراف الجنوب سودانية، مشيداً بالدور الذى تلعبه من أجل المساهمة فى ترسيخ دعائم السلم والأمن فى البلاد بما يحقق الاستقرار الضرورى للتنمية، ومعرباً عن تطلعه إلى مواصلة مصر القيام بهذا الدور وتعزيزه فى ظل المرحلة الهامة التى تمر بها جنوب السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب رئيس جمهورية جنوب السودان يثنى على اهتمام مصر الدائم بتعزيز التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.