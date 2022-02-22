التعليم العالى: «تمويل العلوم والابتكار» تعلن عن منحة مع الجانب الفرنسى

ويأتى ذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسى بمصر، بهدف التدريب العملى بعد الدكتوراه بمعامل فرنسا، والتعاون البحثى المشترك لمدة 6 أشهر، بدعم 1700 يورو شهريا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة، والزراعة، والصحة، وعلوم الأرض والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا النانو.
وتتضمن الشروط أن يكون الباحث مصرى الجنسية، وحاصل على درجة الدكتوراه خلال السنوات العشر الماضية، وألا يزيد عمره عن 45 عاما وقت الموعد النهائى لتلقى المقترحات، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج السفر لفرنسا المدعم من الحكومة المصرية، وأيضا أن يكون غير مشارك فى مشروع آخر يتم تمويله من الحكومة الفرنسية.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم للمنحة يوم 13 أبريل 2022 الساعة الثانية ظهرا.
وللاطلاع على كل الشروط والمستندات المطلوبة، يرجى زيارة الرابط التالى:
www.stdf.eg/web/grants/open
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