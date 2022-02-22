وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - وبدأ وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة جولته ببعض أحياء المنطقة الشرقية ومن بينها حى المطرية لمتابعة خطط تشغيل شركة "انفيروماستر" على أرض الواقع، والتقى الوزير والمحافظ مع مسؤولى الشركة فى حضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إذ تم التعرف على جهود الشركة فى أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد الوحدات التى تخدمها فى حى المطرية وكمية المخلفات المتولدة يوميا وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع. كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى الاستماع لأراء بعض المواطنين المترددين فى ميدان المطرية عن الخدمة المقدمة من الشركة لرصد أى شكاوى فيما يخص نظافة الشوارع أو شكاوى من الجمع السكنى للقمامة.

وبدأ وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة جولته ببعض أحياء المنطقة الشرقية ومن بينها حى المطرية لمتابعة خطط تشغيل شركة "انفيروماستر" على أرض الواقع، والتقى الوزير والمحافظ مع مسؤولى الشركة فى حضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية، إذ تم التعرف على جهود الشركة فى أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد الوحدات التى تخدمها فى حى المطرية وكمية المخلفات المتولدة يوميا وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع.

كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى الاستماع لأراء بعض المواطنين المترددين فى ميدان المطرية عن الخدمة المقدمة من الشركة لرصد أى شكاوى فيما يخص نظافة الشوارع أو شكاوى من الجمع السكنى للقمامة.

كما التقى الوزير والمحافظ أيضا مع بعض عمال نظافة وكنس الشوارع التابعين للشركة، إذ تم التعرف على عدد ساعات العمل المكلف بها كل عامل والراتب الشهرى له، إذ أشاروا إلى أنهم كان يعمل فى القطاع الغير رسمى بالمخلفات والتحق للعمل بالشركة فى بداية عملها بالمنطقة الشرقية وهو ما يعد من الأهداف الإيجابية التى حققتها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة فى أهمية البعد الاجتماعى للعاملين بالنظافة وإدماج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى للمنظومة الجديدة.

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود شركة "انفيروماستر" فى عمليات توعية المواطنين وأصحاب المحلات والشركات بحى المطرية وباقى أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة.

كما تفقد محمود شعراوى وخالد عبدالعال، المحطة الوسيطة الثابتة للمخلفات بمنشأة ناصر والتى تم إنشاءها من خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تابعا مع شركة "ارتقاء" والتى تقوم بأعمال النظافة والجمع ونقل المخلفات البلدية بالمنطقة الغربية لتجميع المخلفات لحين نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن بمدينة 15 مايو، إذ استمع شعراوى وعبدالعال إلى شرح من العضو المنتدب للشركة حول كميات المخلفات اليومية التى تصل إلى المحطة، كما تم متابعة خطط التشغيل الخاصة بالشركة فى أحياء المنطقة الغربية.

وأكد محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع فى جميع الأحياء التى تعمل بها، ومراجعة الإلتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التى تحققت خلال الشهور الماضية.

كما أشار شعراوى إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين والهيئة كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة بين الوزارة والمحافظة بما يضمن الشفافية فى تقديم الخدمات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تركيز الشركتين على سرعة رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة 100%؜، للمساعدة فى عدم وجود أى تراكمات جديدة للمخلفات فى الشارع، مشيرا إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين بالعاصمة عن منظومة المخلفات والشعور بالتغير الحقيقى والملموس فى عمليات النظافة.

كما وجه محمود شعراوى بسرعه التخلص من التراكمات التاريخية الموجودة فى بعض المناطق بجميع أحياء مناطق القاهرة الأربعة ووضع خطة للإنتهاء من رفعها ونقلها خلال أسبوعين ورفع جميع المخلفات داخل الأحياء السكنية وسيقوم بالمرور مرة أخرى لمتابعتها مع محافظ القاهرة، لافتا الى أهمية ضبط وأحكام السيطرة والرقابة على أى سيارة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام ومتابعة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركتين فى القاهرة، بجانب المتابعة المستمرة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى.

وأشار خالد عبدالعال إلى أن هناك متابعة مستمرة من نواب المحافظ لعمل الشركتين على أرض الواقع لمراجعة وتقييم مستوى الأداء فيما يخص النظافة فى الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية، للمحاسبة على أى تقصير وفقا لالتزامات الشركتين طبقا لما تم الاتفاق عليه فى العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة وكذا مراجعة خطط التشغيل وسرعة حل أى سلبيات أو تحديات.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزى الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

وأكد خالد عبدالعال لمسئولى الشركتين على أن نظافة الشارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية هى المعيار الأول لتقييم الأداء والحصول على رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير فى المستوى على أرض الواقع.

كما ناشد محافظ القاهرة المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات، كما طالب المواطنين بالعاصمة بالالتزام بمواعيد جمع القمامة من عمال الشركتين وعدم إلقاء القمامة فى الشوارع، والإبلاغ الفورى عن أى قصور موجود فى أى حى أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

كما أشار خالد عبدالعال إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالقاهرة، ولابد من عمل الشركات بكل جدية وجودة مطلوبة للحصول على رضا المواطنين وثقة القيادة السياسية والدولة فى شركات القطاع الخاص المصرى.

وفى ختام الجولة حرص محمود شعراوى على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مع خالد عبدالعال ورئيس هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بأحياء المنطقتين للحصول على رضا المواطنين.