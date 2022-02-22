/680913/ريهام-سعيد-تعتزل-السوشيال-ميديا-حاسة-أني-هموت-قريب-ومش-مسامحة-أي-حد-ظلمني

أعربت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن حزنها الشديد نتيجة للظلم الذي تعرضت له من قبل عدد من الصحفيين والفنانين، فضلًا عن عدم تقدير مجهوداتها خلال السنين الماضية، مشيرة إلى أنها تشعر وكأنها ستفارق الحياة قريبًا.

دوت الخليج يرصد وصية الإعلامية المصرية ريهام سعيد واعتزالها السوشيال ميديا.

ريهام سعيد تشكو من الظلم

كتبت سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أقسم بالله كل حرف هاكتبه صادق و من قلبي، انا حسه ان انا هاموت قريب عشان كده هابعد عن السوشال ميديا عشان اقعد مع اولادي اكتر وقت ممكن خصوصا ابني الصغير.. يمكن سحر يمكن اكتئاب و يمكن حقيقي.. غالبا احساس الظلم كان بيقتلني بالبطيء في يوم من الايام الدنيا قامت عليا اما المعراج و انكارها عادي.. تامر امين يغلط في الصعايده قاصد او مش قاصد يتوقف ٣ شهور لكن انا اعمل اكبر حمله للسمنه و اعالج الاف من السمنه و عمليات ببلاش و يفتروا عليه و يقولوا اني قلت ان ريحتهم و حشه و اتوقف سنه.. فتاه المول و لا تحرش و لا نيله و اجيب فيديو و هي معاه محدش يشوفوا و اتحاكم و ادفع الي ورايا و الي ادامي لسما المصري عشان تتنازل لان هي الي زقاها عليها و غيره و غيره و غيره".

ريهام سعيد تستنكر دخولها السجن بدلًا من تكريمها

وتابعت: "كفايه اننا عالجنا اعداد مهوله من الشباب من المخدرات ورحت اماكن خطر جدا عشان اوعي الناس، بدل ما اتكرم الاقي نفسي نايمه في اوضه متر في متر مع تاجره مخدرات.. البرنامج يتوقف اطفال تموت و مدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه الي فاتحنها تتقفل و تطلع ريهام افاقه و كدابه، لو فضلت احكي هاحكي كتير بس انا موجوعه و مش قادره احكي انتوا ظالمين بتمشوا بكلمه من غير ماتشوفوا و لا تفهموا، عندي كلام كتير اقوله علي كميه مواقف فيها ظلم رهيب.. لو مت انا مش مسامحه".

ريهام سعيد ترصد قائمة أسماء لن تسامحهم

واستطردت: "مش مسامحه اي حد قال عليا كلمه واحده مش حقيقيه او علي السمع، مش مسامحه اي صحفي كتب عني كلمه ظلم مش مسامحه اي واحد كتب كومنت موت بيها اطفال القلب.. كفايه ان اي حاجه الاعلام بيتكلم فيها دلوقتي انا متكلمه فيها من عشر سنين، هانزل قبري مش مسامحه هاني عزب و لا ايمن سليم و لا ريم و لا بسمه و محمد راضي وعلاء الكحكي و وليد مصطفي و محمود مملوك و احمد عبد العزبز و جورج قرداحي و كتير غيرهم.. مشً مسامحه و لا هاسامح، مش مسامحه الي بتسحرلي كل شويه مش مسامحه حسن شاكوش و الي عمله في اولادي.. مش مسامحه اي حد ساهم في خراب بيتي و ضياع مجهود سنين و مش مسامحه اي حد انا معرفوش ضدي و بيحاربني و انا مش عارفه".

ريهام سعيد تفشل في تحقيق حلمها كممثلة

وأضافت: "المهم اني اجهز للقاء ربنا اعوض الصيام و اصلي كتير و اتصدق و ادعي، ادعولي انتوا كمان ربنا يغفر لي.. ريهام بتجيب مشاكل طب وراحت فين المشاكل لما قعدت في البيت ؟ ما هو الي فيه طبع مابيغيروش ولا عشان الي كانوا بيعملوا المشاكل اتهدوا لما اعتزلت ؟ عشان انا مش علي الشاشه مليش قيمه و مفيش مصلحه، اد ايه الناس وحشه.. كلمت ناس كتير يساعدوني احقق حلمي وامثل مش عايزه اقولكوا الرد و ناس ياما و قفت جنبهم، كل دور اعمله المخرج يقول لي انه هايكسر الدنيا بس هي ماشيه بالشطاره.. انا عايزه اقولكوا الي اللقاء يمكن لمًا اخف لو عيانه يمكن لما اتعالج من السحر لو مسحوره يمكن في الجنه باذن الله لو مت، ماتظلموش حد لان انا بعد ما تعبت اوي اوي ظلمتوني ايوه حتي لو ليه اعداء انتوا ساعدتوهم".

رسالة ريهام سعيد للسيسي

واختتمت ريهام سعيد حديثها قائلة: "اخر حاجه هاوجهها للريس، انا لو مت وصيتي اولادي يعرفوا انا حققت و عملت ايه لان اكيد حضرتك مش عارف برضوا.. انا اولادي اتعذبوا ورايا في المحاكم و القضايا، انا ابني كان عنده شهرين زارنيفي السجن انا بهدلت اهلي معايه عشان ولا حاجه.. كنت فاهمه اني هاصلح الكون، انا اسفه اني نجحت انا اسفه اني كنت عايزه كل الناس تعمل خير.. انا اسفه اني معملتش علاقات تسندني جوه او بره مصر، خساره المجهود الي راح بدون تقدير لكن اجري باذن الله عند ربنا.. ماتوجعوش حد تاني احساس الظلم مميت، احنا كنا البرنامج رقم واحد في المشاهده في الوطن العربي عشر سنين و السابع علي العالم و تعبنا اوي اوي اوي اوي.. قدر الله و ما و شاء فعل حقي عندك يا رب، في الاخر السيره اهم من السمعه لان السمعه دي الحاجات الي بتسمعها و ماشفتهاش و هيي مش حقيقه لكن السيره دي الي موجوده في كل بيت فيكي يا مصر دي سيره معاملتك للناس و الحاجات الي ربنا جعلني سبب اني اعملها و هو ده المهم، بعد ما اموت ماتقولوش دي بتمثل انها ماتت زي ما كل مره كنت بعيا فيها الصحفيين كانوا بيطلعوني كدابه.. حسبي الله و نعم الوكيل".