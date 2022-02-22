وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتابعان آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة والبالغ عددها 18 حياً لمتابعة آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتي تقدمها شركتى "انفيروماستر" للخدمات البيئة وتدوير المخلفات و"ارتقاء" الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمرافق العامة وتفعيل عملية الجمع السكنى للمخلفات البلدية طبقاً لتعاقد الشركتين مع المحافظة .

وفى بداية الجولة تفقد اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال بعض أحياء المنطقة الشرقية ومن بينها حى المطرية لمتابعة خطط تشغيل شركة " انفيروماستر " على أرض الواقع ، والتقي الوزير والمحافظ مع مسئولي الشركة في حضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات بوزارة التنمية المحلية ، حيث تم التعرف على جهود الشركة في أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد الوحدات التي تخدمها في حي المطرية وكمية المخلفات المتولدة يومياً وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع ، كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى الاستماع لأراء بعض المواطنين المترددين في ميدان المطرية عن الخدمة المقدمة من الشركة لرصد أي شكاوى فيما يخص نظافة الشوارع أو شكاوى من الجمع السكنى للقمامة .

كما التقى الوزير والمحافظ أيضاً مع بعض عمال نظافة وكنس الشوارع التابعين للشركة ، حيث تم التعرف على عدد ساعات العمل المكلف بها كل عامل والراتب الشهرى له ، حيث أشاروا إلى أنهم كان يعمل في القطاع الغير رسمي بالمخلفات والتحق للعمل بالشركة في بداية عملها بالمنطقة الشرقية وهو ما يعد من الأهداف الإيجابية التي حققتها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في أهمية البعد الاجتماعي للعاملين بالنظافة وإدماج القطاع الغير رسمى في القطاع الرسمي للمنظومة الجديدة .

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود شركة " انفيروماستر " في عمليات توعية المواطنين وأصحاب المحلات والشركات بحى المطرية وباقى أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة .

كما تفقد اللواء محمود شعراوى واللواء خالد عبدالعال، المحطة الوسيطة الثابتة للمخلفات بمنشأة ناصر والتي تم إنشاءها من خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 30 مليون جنيه ، حيث تابعا مع شركة " ارتقاء " و التي تقوم بأعمال النظافة والجمع ونقل المخلفات البلدية بالمنطقة الغربية لتجميع المخلفات لحين نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن بمدينة 15 مايو ، حيث استمع شعراوى وعبدالعال إلى شرح من العضو المنتدب للشركة حول كميات المخلفات اليومية التي تصل إلى المحطة ، كما تم متابعة خطط التشغيل الخاصة بالشركة في أحياء المنطقة الغربية .

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع في جميع الأحياء التي تعمل بها ، ومراجعة الإلتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت خلال الشهور الماضية .

كما أشار " شعراوى " إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين والهيئة كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة بين الوزارة والمحافظة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تركيز الشركتين على سرعة رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة ١٠٠ ٪؜ ، للمساعدة في عدم وجود أي تراكمات جديدة للمخلفات في الشارع ، وأشار الوزير إلي ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدي المواطنين بالعاصمة عن منظومة المخلفات والشعور بالتغير الحقيقي والملموس في عمليات النظافة .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بسرعه التخلص من التراكمات التاريخية الموجودة في بعض المناطق بجميع أحياء مناطق القاهرة الأربعة ووضع خطة للإنتهاء من رفعها ونقلها خلال أسبوعين ورفع جميع المخلفات داخل الأحياء السكنية وسيقوم بالمرور مرة أخري لمتابعتها مع محافظ القاهرة ، لافتاً الي أهمية ضبط وأحكام السيطرة والرقابة على أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام ومتابعة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركتين في القاهرة ، بجانب المتابعة المستمرة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى .

و من جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن هناك متابعة مستمرة من نواب المحافظ لعمل الشركتين على أرض الواقع لمراجعة وتقييم مستوى الأداء فيما يخص النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية ، للمحاسبة على أي تقصير وفقاً لالتزامات الشركتين طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة وكذا مراجعة خطط التشغيل وسرعة حل أي سلبيات أو تحديات .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية و الأسواق والمناطق الخدمية .

وأكد اللواء خالد عبدالعال لمسئولى الشركتين على أن نظافة الشارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية هى المعيار الأول لتقييم الأداء والحصول عَلِي رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير في المستوى على أرض الواقع .

كما ناشد محافظ القاهرة السادة المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات ، كما طالب المواطنين بالعاصمة بالالتزام بمواعيد جمع القمامة من عمال الشركتين وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

كما أشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالقاهرة ، ولابد من عمل الشركات بكل جدية وجودة مطلوبة للحصول على رضا المواطنين وثقة القيادة السياسية والدولة في شركات القطاع الخاص المصرى .

وفى ختام الجولة حرص اللواء محمود شعراوى على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مع اللواء خالد عبدالعال و رئيس هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والارتقاء بمستوي النظافة بأحياء المنطقتين للحصول عَلِي رضا المواطنين .