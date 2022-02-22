رئيس جامعة القاهرة يفتتح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة

د. الخشت: الطالب "الجوال" نموذج للمواطن الفعال الذي يعمل مع الآخرين للخدمة العامة وهو ما تحتاج إليه مصر

د. الخشت: الطالب الذي لديه القدرة على المشاركة في فريق عمل جماعي هو طالب مهيأ للتعامل مع النجاح بشكل عام

د. الخشت: نتطلع لنشر قيم الجوالة المتعلقة بروح الفريق والمواطنة للنهوض بالمجتمع

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة تحت شعار "فكر – تحدث – انطلق"، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ حسن سعده أمين الجامعة المساعد للأنشطة الطلابية.

وألقى الدكتور محمد الخشت، كلمة أكد فيها حرصه الدائم على افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، ودعم أنشطة الجوالة، مشيرًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن أنشطة الجوالة تعطي نموذجًا للعطاء والاشتراك في فرق العمل، معتبرًا أن الطالب الذي لديه القدرة على المشاركة في فريق عمل جماعي هو طالب مهيأ للتعامل مع النجاح بشكل عام لأنه لايوجد إنسان في الحياة ناجح يعمل بشكل منفصل، مشيرًا إلى أن المهارات التي يكتسبها الطلاب في أنشطة الجوالة هي مهارات تنعكس عليهم في أدائهم في أي عمل من الأعمال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتطلع إلى اليوم الذي تنتشر فيه قيم الجوالة خاصة القيم التي تتعلق بروح الفريق وروح المواطنة الفعالة، مؤكدًا أن الطالب الجوال هو نموذج للمواطن الفعال الذي يعمل مع الآخرين من أجل الخدمة العامة، وهذا ما تحتاج إليه مصر، لأن مصر لن تنهض ولن تقوم ولن تنتصر ولن تتقدم بدون المواطن الفعال.

وأعقب افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي، إقامة معرض لأنشطة ومنتجات الجوالة بالمخيم الكشفي الدائم بمدينة الملاعب، ومن بينها أعمال فنية ومشغولات يدوية ومخيمات وملصقات كشفية، وتضمن المهرجان عددًا من الفعاليات والمسابقات الخاصة بفرق الجوالة والكشافة، والتنافس الكشفي والإرشادي، بالإضافة إلى مسابقات فنية ورياضية وثقافية ودينية وبحثية، وأنشطة توعوية.

ويأتي المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب على مدار أسبوع بالمخيم الكشفي الدائم بمدينة الملاعب ووسط إجراءات احترازية مشددة، في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات طلابها واستغلال طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات، ومنها دعم الأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب.